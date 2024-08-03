Почетный президент РФС Колосков назвал ошибкой увольнение Талалаева из "Химок"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что резкая смена главного тренера перед началом сезона-2024/25 подрывает шансы подмосковных "Химок" на успешное выступление в чемпионате России.
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