Рейтинг Байдена достиг «дна»

Байден впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в преддверии выборов в 2024 году. По данным опроса американцев в сентябре 46 процентов избирателей заявляли, что одобряют работу действующего главы Белого дома, то теперь рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31 процента, ….