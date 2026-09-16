Ленигорскида Гәрәй Рәхимнең 85 еллыгы уңаеннан искә алу кичәсе үтте

Лениногорск шәһәре Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәсендә күренекле шагыйрь, Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе иясе, Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Гәрәй Рәхимнең тууына 85 яшь тулуга багышланган «Туган якның тиңсез таланты» дип аталган искә алу кичәсе узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым