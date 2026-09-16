НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ленигорскида Гәрәй Рәхимнең 85 еллыгы уңаеннан искә алу кичәсе үтте

Ленигорскида Гәрәй Рәхимнең 85 еллыгы уңаеннан искә алу кичәсе үтте

Лениногорск шәһәре Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапханәсендә күренекле шагыйрь, Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе иясе, Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Гәрәй Рәхимнең тууына 85 яшь тулуга багышланган «Туган якның тиңсез таланты» дип аталган искә алу кичәсе узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым