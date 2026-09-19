🥉 Студент из Крыма завоевал бронзу на Чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде Мероприятие объединило более 15 тысяч участников из регионов России и 30 зарубежных стран.
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