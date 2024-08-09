Андрей Ваджра: Киев пытается принудить Москву к выполнению своих требований

Сейчас все говорящие головы киевского режима буквально хором озвучивать свои тезисы. Главная мысль предельно проста: надо нанести русским максимальный урон, сделать максимально больно, самым жестким образом «нагнуть» Москву силой и принудить ее к выполнению требований Киева! Отсюда и набег ВСУ на Курскую область.