Андрей Ваджра: Киев пытается принудить Москву к выполнению своих требований

Сейчас все говорящие головы киевского режима буквально хором озвучивать свои тезисы. Главная мысль предельно проста: надо нанести русским максимальный урон, сделать максимально больно, самым жестким образом «нагнуть» Москву силой и принудить ее к выполнению требований Киева! Отсюда и набег ВСУ на Курскую область.
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