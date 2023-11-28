Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 625 подписчиков

Пушков резко ответил «забывчивой» Бербок

Пушков резко ответил «забывчивой» Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает, что не все члены ЕС мечтают о присоединении к блоку Украины, находящейся в плачевном состоянии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Пушков наверное помнит, что Бербок проститутка, потому что проститутки ЭКС не бывают, поэтому говорить о ней надо чуть-чуть по-другому!😎😀👈🤠
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх