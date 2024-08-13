Девушка забыла закрыть окно перед сексом и удивилась реакции соседей

Пользовательница Reddit с ником thrwayabts поделилась историей о том, как она забыла закрыть окно перед тем, как заняться сексом с возлюбленным, и столкнулась с неожиданной реакцией супругов, живущих по соседству.
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