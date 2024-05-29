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Дарья Касаткина: Классно приходить туда днём и получать этот антистресс

Дарья Касаткина: Классно приходить туда днём и получать этот антистресс

Обыграв в первом круге турнира «Ролан Гаррос» Магдалену Фрех (Польша) со счётом 7:5, 6:1, первая ракетка России Дарья Касаткина, отвечая на вопрос корреспондента "АН", рассказала, как оценивает новую крышу кортов Сюзанн Ленглен и как  снимает стресс между матчами.

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