Дарья Касаткина: Классно приходить туда днём и получать этот антистресс

Обыграв в первом круге турнира «Ролан Гаррос» Магдалену Фрех (Польша) со счётом 7:5, 6:1, первая ракетка России Дарья Касаткина, отвечая на вопрос корреспондента "АН", рассказала, как оценивает новую крышу кортов Сюзанн Ленглен и как снимает стресс между матчами.