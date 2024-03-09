Ассоциация городов Германии призвала тратить миллиарды на строительство бункеров

Немецкие власти должны выделять по миллиарду евро в год в течение 10 лет на защиту жителей страны. Такое заявление глава Ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер сделал в интервью медиагруппе Funke.
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