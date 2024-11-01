В Крыму выявили неравномерное заполнение детских садов

Одной из главных проблем дошкольного образования в Крыму является неравномерное заполнение детских садов в разных населенных пунктах, заявил глава республики Сергей Аксёнов 1 ноября в своем Telegram-канале.
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