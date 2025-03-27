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GOP Sen. Roger Wicker wants watchdog investigation into Signal chat leak

GOP Sen. Roger Wicker wants watchdog investigation into Signal chat leak

Republican Roger Wicker, the chairman of the Senate Armed Services Committee, said his panel is seeking an expedited inspector general investigation into the leak of a sensitive Signal group chat about strikes in Yemen .

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