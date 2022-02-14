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Французская пара установила мировой рекорд в танцах на льду

Французская пара установила мировой рекорд в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали золотыми призерами соревнований танцоров на Олимпийских играх в Пекине и установили мировой рекорд по сумме баллов за все программы, о чем стало известно в понедельник, 14 февраля.

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