Французская пара установила мировой рекорд в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали золотыми призерами соревнований танцоров на Олимпийских играх в Пекине и установили мировой рекорд по сумме баллов за все программы, о чем стало известно в понедельник, 14 февраля.