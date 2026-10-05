Песков: именно Киев пошел на расширение перечня своих целей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно украинская сторона расширила перечень целей для ударов по объектам российской экономики.
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