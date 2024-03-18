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Про удары по НПЗ

Про удары по НПЗ

Относительно ударов по НПЗ, видим классическое организационное запаздывание, как это было в 2022 году с ударами HIMARS по складам боеприпасов, пока система со скрипом начала принимать меры для минимизации ущерба и сейчас такое повторяется уже крайне редко.

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Комментарии
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Константин Самарин
Главная задача сейчас-это нейтрализация каналов управления дронами. А то самолет министра обороны Англии за сотни километров от границ России, смогли решить навигации, а с дронами совладать не получается . Ну и разведка и уничтожение вражеских центров управления дронами и Хаймерсами. Ведь направляют их не рядовые бойцы в окопах на линии огня, а обученные операторы из удаленных от фронта центров.
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4 час.
brigadier21 Snytsarienko
Наши проблемы с укропскими дронами - от непонимания порядка их взаимодействия с системами наведения, а значит - от невозможности чётко сформулировать требования к системе антидроновой ПВО. Когда дрон наводится оператором - присутствует канал основного управления и канал видеокамеры, фиксация и глушение которого приводит к падению дрона без поражения выбранного объекта. Наведение по GPS трекерам - это атак в моменты прохождения спутников над нашими территориями. Тут надо и спутники жечь &quot;Пересветами&quot;, и глушилки включать на полную мощность. Третий вариант - это на выделенный радиосигнал, когда на объект привозится телефон с включенным GPS, а на него уже идёт дрон или ракета. Тут опять-же глушилку надо включать. НО - все НПЗ глушилками не прикроешь, да и частоты на дронах меняются часто. Оптимально - это развёртывать в воздухе дежурство дешёвых, массовых охранных БПЛА с солнечными панелями большой площади, способных наводиться на дроны укропов по отражённому лучу от РЛС ПВО и отрабатывать на встречных курсах картечью. Делаем восьмитрубный вариант реактивного огнемёта в уменьшенном виде, но под картечь, вешаем на БПЛА и получаем специализированный, многочасовой объектовый перехватчик.
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4 час.
Евгений Синельников
если не начинать, то времени потребуется ещё больше для подготовки персонала и оборудования.  а НПЗ будут и дальше гореть. да и дроны могут прилетать из ближайших к НПЗ кустов и дорог. лучший вариант это патрулирующие дроны.
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19 мин.

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