Про удары по НПЗ

Главная задача сейчас-это нейтрализация каналов управления дронами. А то самолет министра обороны Англии за сотни километров от границ России, смогли решить навигации, а с дронами совладать не получается . Ну и разведка и уничтожение вражеских центров управления дронами и Хаймерсами. Ведь направляют их не рядовые бойцы в окопах на линии огня, а обученные операторы из удаленных от фронта центров.

brigadier21 Snytsarienko

Наши проблемы с укропскими дронами - от непонимания порядка их взаимодействия с системами наведения, а значит - от невозможности чётко сформулировать требования к системе антидроновой ПВО. Когда дрон наводится оператором - присутствует канал основного управления и канал видеокамеры, фиксация и глушение которого приводит к падению дрона без поражения выбранного объекта. Наведение по GPS трекерам - это атак в моменты прохождения спутников над нашими территориями. Тут надо и спутники жечь "Пересветами", и глушилки включать на полную мощность. Третий вариант - это на выделенный радиосигнал, когда на объект привозится телефон с включенным GPS, а на него уже идёт дрон или ракета. Тут опять-же глушилку надо включать. НО - все НПЗ глушилками не прикроешь, да и частоты на дронах меняются часто. Оптимально - это развёртывать в воздухе дежурство дешёвых, массовых охранных БПЛА с солнечными панелями большой площади, способных наводиться на дроны укропов по отражённому лучу от РЛС ПВО и отрабатывать на встречных курсах картечью. Делаем восьмитрубный вариант реактивного огнемёта в уменьшенном виде, но под картечь, вешаем на БПЛА и получаем специализированный, многочасовой объектовый перехватчик.