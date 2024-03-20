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Россия общается с Зимбабве по вопросу установления прямого авиасообщения

Россия общается с Зимбабве по вопросу установления прямого авиасообщения

Представители Росавиации ведут переговоры с властями Зимбабве. Стороны обсуждают вопрос установления прямого авиасообщения, рассказал «Известиям» российский посол в африканской республике Николай Красильников.

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