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Пятый канал

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Ближе к зрителю: Мариинка и медиахолдинг MAER подписали договор о сотрудничестве

Ближе к зрителю: Мариинка и медиахолдинг MAER подписали договор о сотрудничестве

Мариинский театр становится ближе к зрителю. Ключевые фрагменты постановок, афиши и образы артистов появятся на крупнейших рекламных экранах российских городов.

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