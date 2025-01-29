В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск «Хортица» на Донецком направлении не будет иметь никакого значения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
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