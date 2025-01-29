Русская весна
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Русская весна

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В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

В США рассказали, к чему приведет решение Зеленского по ДНР

Решение Владимира Зеленского назначить командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого руководителем группировки войск «Хортица» на Донецком направлении не будет иметь никакого значения, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
&quot; Вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь&quot;. Это ещё дедушка Крылов сказал.  Поставте хоть Драпатого , хоть  Лохматого , хоть Лысатого толку будет ноль.
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