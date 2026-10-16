Россия “с большой озабоченностью” смотрит на ситуацию вокруг Йемена и осуждает удары по аэропорту Эр-Рияда, а также доносит до йеменских хуситов “сигналы о том, что необходимо полностью прекратить удары по гражданской инфраструктуре”.
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