Демократическая партия США после поражения на президентских выборах пошла ва-банк разрешением Украине быть своими ракетами вглубь РФ, о чём RT рассказал первый зампред Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.
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