Зеленский выразил разочарование тем, что в Вашингтоне отложили рассмотрение законопроекта о сокрушительных санкциях и продолжаются споры по поводу послаблений для экспорта нефтепродуктов.
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