Эксперт Степанов считает, что Норвегия может парализовать Севморпуть дронами

Норвегия может парализовать российский Северный морской путь подводными дронами. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.
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