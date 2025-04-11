Еще 3 видеокамеры установили на железнодорожных станциях в Дмитрове

В Московской области уделяют особое внимание обеспечению безопасности на железнодорожных станциях. В Дмитровском округе на платформе Турист и возле остановки Дмитров установили три видеокамеры с функцией распознавания лиц.
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