Патриот России и Советского СоюзаПолитика«Россия – главный враг» – болгарские русофобы перевернули историю с ног на голову Большинство современных болгар ненавидят России и не считают, что онА их освободила от турецкого ига.Вернуться к статье199НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovЛенивые русские всегда будут проигрывать информационную войну. Потому что русским лень рассказывать честную историю. Потом удивляются, что Хиросима бомбил СССР, Плиска сама себя освободила, Гитлер освободитель болгар и т.д.ИИринаЭто не русские ленивые ,а у врагов коммунистов ,захвативших РСФСР , идеология и история своей страны и народа -это клевета на коммунистов , оправдание преступлений внешних и внутренних врагов СССР и советского народа ,и табу на многовековую историю Российского Государства . Они о ней "вспоминают ", только гогда им это выгодно в их антисоветчине .Татьяна БраунЗато некоторые... Ну не будем перечислять-кто, настолько активны, работящи, перспективны, умны, проницательны, грамотны, что обеспечивают невероятное процветание бывших республик. Не бегут работать в "ленивую" Россию, у себя создают все. Зато, как и болгары, умеют выливать помои на Россию, крича и вопя, как им плохо жилось по "игом русских", переворачивают возможное и невозможное с ног на голову. === И даже если "ленивые" русские будут круглосуточно рассказывать честную историю- таким "братьям" это бесполезно. Они же умнее всех на планете, они "освободились от русского террора". Так пусть глотают свободу и благоденствие полной ложкой. Вот только почему-то как только жареный петух клевать начинает, бегут к России.ИИринаАнтисоветизм ВСЕГДА равно русофобия . Враги коммунистов ,захватившие республики СССР и соцстраны Восточной Европы ,вместе с антисоветско-русофобским Западом ,насаждают на только антисоветчину ,но и русофобию .Олег ЩепановБолгары еще хлеще фашиствующих бандеровцев!!! Государство-ИУДА....olga ostrogliadovaВот и братушки-проститушки созрели на почве соросят.. вот говнюкиВасилий ПлюшкинСобака сутулая им братишка, равно как и чмошным хохломразямNikolai BaranixinМожет, Болгария сослужит службу, в качестве полигона для испытания "Сарматов"? Попробовать? Мне сдается, что никто из "мирового сообщества" и пикнуть не посмеет. Пример будет знатный.ВДВячеслав ДолининМного раз был в Болгарии. Отношение к приезжим из бывшего СССР доброжелательное, никакого намёка на враждебность не встречал. К туркам отношение совсем другое. Кстати, памятники русским освободителям 1877-78 болгары сохранили даже во время гитлеровской оккупации.Борис ВиленскийНе делай добра - не получишь зла. Затурканые болгары уже давно не славяне. Да и были ли они ими?mars_z СупруновТо что было в Советское время изменилось на 180 градусов!!! В то время стояли совсем другие руководители и Болгарию ежегодно подпитывали деньгами от 7 до 16 миллиардов рублей, и потому они смотрели на СССР как на Бога, а сейчас они молятся на США, так как США денег народу и республике денег не дают, но дают их руководству, а взамен требуют, русофобской политики поведения!!! Вот они и измышляют всякие небылицы, вместо освобождения - порабощение, вместо помощи в развитии - угнетение!!! Тоже самое на Украине!!! А все потому, что наша миролюбивая политика сама взращивает таких тунеядцев, а потом жалуемся, что Россию не любят. А не любят потому что наконец-то их всех лишили кормушки, а это им не нравится!!! Вы посмотрите на Лукашенко, какую он вел политику, ему все давали почти за даром, а он все смотрел на ЕС и США, и даже сейчас, не вступись Россия за него, его бы уже давно судили бы и уничтожили, а он до сих пор не признал Крым российским, не признал Южную Осетию и Абхазию и все время клянчит денег, а отдавать и не собирается, под видом Союзного государства!!! Так что России давно пора вести самостоятельную жизнь, выгодно - торгуем, не выгодно - уходим демонстративно!!!Сергей АлексеевИ у нас сейчас похожая система образования... Вот че нужно заниматься.Александр БабковДа нахрена они нужны? Пусть ими опять турки займутся! Надо Эрдогану сказать что Россия вмешиваться не будет!Прапвильно Лебедь говорил: - как война так русский для всех "братишка" Как победили так русские все "сукины сыны"!Vladimir LioubimcevПридурашные.ivan georgievЕта статия одна Большая Дурност и она написана от Неграмотньй человек, которьй ничего не знает для большая то любов которая болгари испитьйвают к руские братя...Игорь ЧернацкийТак чего же вы не скинете вашу власть которая пляшет под американскую дудку? Почему вы дали свою территорию под их военные базы которые направлены против русских??? Или вам нечего сказать???Юрий СупоняДорогой Иван Георгиев! Охотно Вам верю. Но возможно, что в Болгарии всё-таки есть пусть и небольшое количество людей, которые не любят Россию.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)УВы - ЭТО ПОЗОРНАЯ ПРАВДА! КОНЕЧНО, ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ОНИ - РУСОФОБы, БОЛЬШЕ, ЧЕМ НОРМАЛЬНыЕ БОЛГАРы! НО В ПРИНЦИПЕ, В СОЦСЕТЯХ ИДЕТ ГРАЖДАНСКАЯ МЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА С НИМИ!!! ОНИ И ВПРЯМЬ РАСПЛОДИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ СОРОСОВыМ ПРОДАЖНИКАМ, И ПОКА ИХ НЕ ВыГОНЯТ, НЕ ЗАКРОЮТ ВСЕ ЕГО НПО, ЖИВУЧИЕ НА ЕГО МИЛЛИАРДы, БУДЕТ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ! ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА СМЕНУ ВЛАСТИ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВыБОРАХ - ТОЛЬКО НА ВыСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ МОЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРОСА И ЕГО ПОДОПЕЧНыХ, КОТОРыЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ НАШУ ИСТОРИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С НОГ НА ГОЛОВУ! ЭТО СТыД И ПОЗОР ДЛЯ НАС - ЧЕСТНыХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ!!!ludmila CernegaВсе действия надо четко протоколировать и закреплять условия дальнейшего существования. Получается как с Горбачевым, стыдно писать. Детский лепет. На таком фоне неопределенности рождаются и цветут пышным цветом всякие домыслы.Комментировать
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