Благодаря активному скринингу, смертность от рака молочной железы снижается, а доля пациенток, живущих более пяти лет после постановки диагноза, выросла до 67,2% в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Препараты для сни...
- A Препараты для сни...
- Д Российские препар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым