Легендарное китайское блюдо. Свинина в кисло-сладком соусе. Быстрый рецепт за 15 минут

Обжаренная свиная вырезка с хрустящими овощами аль-денте и дополненная кисло-сладким соусом — это гастрономическая бомба и взрыв всех вкусовых рецепторов! Обязательно приготовьте и убедитесь в этом сами! Ингредиенты: Свиная вырезка — 1 шт Белый перец — 10-13 горошин Соевый соус — 1 ст.