31 декабря предлагают сделать выходным днем

Борьба с «инфоцыганством» и защита от медицинских блогеров-шарлатанов, внедрение жилищного накопительного сертификата и цифрового профиля мигранта — таков далеко не полный перечень законопроектов, которые депутаты и сенаторы планирует рассмотреть в ближайшие месяцы.