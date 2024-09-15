31 декабря предлагают сделать выходным днем

Борьба с «инфоцыганством» и защита от медицинских блогеров-шарлатанов, внедрение жилищного накопительного сертификата и цифрового профиля мигранта — таков далеко не полный перечень законопроектов, которые депутаты и сенаторы планирует рассмотреть в ближайшие месяцы.
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