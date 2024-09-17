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Ученые Росатома создали прототип кластерной системы сканирования

Ученые Росатома создали прототип кластерной системы сканирования

Ученые Росатома создали прототип системы сканирования для 3D-принтеров Сотрудники подольского научно-исследовательского института Научно-производственного объединения «ЛУЧ» (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали прототип установки селективного лазерного спекания с новой кластерной лазерно-оптической системой сканирования.

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