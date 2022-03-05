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Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. В эти выходные делегации проведут третий раунд переговоров

Россия объявляет режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства обороны.

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