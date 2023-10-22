Мнения дерматологов и трихологов о новом тренде в косметологии: помогает ли волосам маска из козьего и коровьего навоза Алёна ЮрьеваВ последние месяцы социальные сети заполнились сообщениями о том, что маски из навоза могут положительно повлиять на состояние волос.