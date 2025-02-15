Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Военнослужащие возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза Александра Григорьевича Мироненко и почтили память воинов-интернационалистов, военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии, павших в боях во время вооруженного конфликта в Афганистане.
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