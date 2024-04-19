«Вот такие вешатели нам и нужны!»: Ослепительная Маргарита Симоньян хочет повесить плохих россиян. Это серьёзнее, чем расстрел...

Лидия Курзаева

"предложение Маргариты рвануть ядерную бомбу над нелюбой Сибирью," А чем ей Сибирь не угодила? Сибирь- это лес, газ, нефть, аллюминий, никель, золото и т.д. ... И что всё это надо рвануть вместе с людьми? Странно от неё такое слышать. Или это у неё такая шутка?