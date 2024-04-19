«Вот такие вешатели нам и нужны!»: Ослепительная Маргарита Симоньян хочет повесить плохих россиян. Это серьёзнее, чем расстрел...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Что за бред?!!
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2 час.
Лидия Курзаева
&quot;предложение Маргариты рвануть ядерную бомбу над нелюбой Сибирью,&quot; А чем ей Сибирь не угодила?  Сибирь- это лес, газ, нефть, аллюминий, никель, золото и т.д. ... И что  всё это надо рвануть вместе с людьми?  Странно от неё такое слышать. Или это у неё такая шутка?
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2 час.
Алексей Тан
У всех инородцев ... бывают заскоки.
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2 час.

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