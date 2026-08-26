КОЛОННЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

В Пермском крае есть маленький умирающий (когда построили Камскую ГЭС, вода затопила бывший завод Строгановых, который кормил всех жителей) город Чермоз. 200 лет назад там построили храм, так же напоминающий Исаакия. Он и доселе стоит.

Юрий Ильинов

Владимир Самборский В Пермском крае есть маленький умирающий (когда построили Камскую ГЭС, вода затопила бывший завод Строгановых, который кормил всех жителей) город Чермоз. 200 лет назад там построили храм, так же напоминающий Исаакия. Он и доселе стоит.

На сайте есть тема Кадыкчанского, где он сообщил, что обнаружил в Питере цех по изготовлению искусственного гранита. Сохранилась технология!