КОЛОННЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА Лето прошло и жизнь продолжается. Ввиду отсутствия глобальных тем я решил полазить в ютубе и наткнулся там на блог Алексея Кунгурова.
КОЛОННЫ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА
Комментарии
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Владимир Самборский
В Пермском крае есть маленький умирающий (когда построили Камскую ГЭС, вода затопила бывший завод Строгановых, который кормил всех жителей) город Чермоз. 200 лет назад там построили храм, так же напоминающий Исаакия. Он и доселе стоит.
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4 н.
Юрий Ильинов
Владимир Самборский
В Пермском крае есть маленький умирающий (когда построили Камскую ГЭС, вода затопила бывший завод Строгановых, который кормил всех жителей) город Чермоз. 200 лет назад там построили храм, так же напоминающий Исаакия. Он и доселе стоит.
На сайте есть тема Кадыкчанского, где он сообщил, что обнаружил в Питере цех по изготовлению искусственного гранита. Сохранилась технология!
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4 н.
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