Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и осмотрит ряд новых объектов.
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