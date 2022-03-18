Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press МИД России не сожалеет о прощании с Советом Европы, механизмы которого оказались неэффективны в условиях взращивания «неонацистского режима на Украине», заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press МИД России не сожалеет о прощании с Советом Европы, механизмы которого оказались неэффективны в условиях взращивания «неонацистского режима на Украине», заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.
Свежие комментарии