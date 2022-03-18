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Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

Захарова: МИД не сожалеет из-за выхода России из Совета Европы

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press МИД России не сожалеет о прощании с Советом Европы, механизмы которого оказались неэффективны в условиях взращивания «неонацистского режима на Украине», заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

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