LA County Steals $5M Fire Relief For ICE-Raid Checks Authored by Steve Watson via Modernity News, In bombshell findings, Los Angeles County sliced a wildfire housing fund in half and steered the cash toward households claiming income loss from ICE raids, detentions, and deportations - without requiring anyone to disclose immigration status.
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