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112: пьяный угонщик протаранил все, что встретил на пути в Ростове, и это попало на камеру

112: пьяный угонщик протаранил все, что встретил на пути в Ростове, и это попало на камеру

В Ростове-на-Дону пьяный угонщик на автомобиле матери устроил несколько аварий. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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