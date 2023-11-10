Иван Добровольский. На прошлой неделе вышло интересное заявление Международной Коалиции по запрещению биологического оружия, в котором было указано на появление на территории «незалежной» вблизи российских границ новой военно-биологической лаборатории, организованной при участии сотрудников немецкого Бундесвера.
Бундесвер готовится к осуществлению актов биотерроризма на границе с РФ
Комментарии
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Анатолий Анатольев
КОГО ждем - выжигать до 2м в глубину и площадью 100кв.км!!!!!!
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3 час.
АТ
Александр Терехов
Да, здесь только жесточайшие и решительные действия могут хоть как то обуздать вконец оборзевших "биологов" всех мастей. Вон, евреи, положили "болты" на все и защищают себя по максимуму. А Россия только сопли жует, обрехивается с поскудным ДЕРЬМОкоатическим "дипломатьем", ну в лучшем случае отвечает или "подает сигналы."
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2 час.
Вячеслав Денисов
Все «научные» биолаборатории, расположенные по периметру России должны быть уничтожены без оглядки на «суверенитеты» пропиндосовских прокладок!
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2 час.
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