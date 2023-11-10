Бундесвер готовится к осуществлению актов биотерроризма на границе с РФ

АТ

Александр Терехов

Да, здесь только жесточайшие и решительные действия могут хоть как то обуздать вконец оборзевших "биологов" всех мастей. Вон, евреи, положили "болты" на все и защищают себя по максимуму. А Россия только сопли жует, обрехивается с поскудным ДЕРЬМОкоатическим "дипломатьем", ну в лучшем случае отвечает или "подает сигналы."