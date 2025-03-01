Почти 30 участников СВО получили новые назначения с начала программы «Время героев»

Проект был запущен ровно год назад по поручению президента РФ Владимира Путина. Участники специальной военной операции, прошедшие обучение по президентской программе «Время героев», получили высокие посты в исполнительных органах регионов и в федеральных организациях.
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