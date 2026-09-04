Трамп репостнул статью WP о передаче Украине лицензии на производство Patriot

www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de Президент США Дональд Трамп 4 сентября сделал репост авторской колонки газеты The Washington Post, в которой предлагалось передать Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
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