В ходе торгов на Мосбирже акции ЛУКОЙЛ LKOH падают на 5,39%Стоимость акций ЛУКОЙЛ LKOH в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снижалась на 5,39%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.