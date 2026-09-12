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Воронежские новости

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Воронежский лыжник Евгений Багрев победил в финале Кубка России в Южно-Сахалинске

Воронежский лыжник Евгений Багрев победил в финале Кубка России в Южно-Сахалинске

Евгений Багрев из Воронежа выиграл золотую медаль в спринте на 200 метров, серебро взял Данила Тричев из Белгородской области, бронза у земляка Багрева Кирилла Приса.

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