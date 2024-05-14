Глава Рособрнадзора Музаев: к основному периоду ЕГЭ все подготовлено

В расписание внесли два дополнительных дня К основному периоду Единого государственного экзамена, а также к периоду пересдач все готово, в том числе и нормативная база, рассказал РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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