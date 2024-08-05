Приморцам рассказали, где не следует собирать грибы

Некоторые приморцы предпочитают ленивому лежанию на пляжах тихую охоту. Чтобы она прошла благополучно, а ее результаты не привели к тяжелому отравлению, специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю выступили с предупреждением, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии