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"Проблема искоренения терроризма остаётся нерешённой": Небензя заявил об обеспокоенности России Афганистаном

"Проблема искоренения терроризма остаётся нерешённой": Небензя заявил об обеспокоенности России Афганистаном

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об обеспокоенности России Афганистаном. Он уточнил, что "проблема искоренения терроризма остаётся нерешённой", несмотря на предпринимаемые правительством страны меры.

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