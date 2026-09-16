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В Евросоюзе заявили о втором «китайском шоке»

В Евросоюзе заявили о втором «китайском шоке»

Евросоюзу (ЕС) необходимо вести диалог с Пекином, чтобы сбалансировать торговлю, поскольку В Европе наступил второй «китайский шок», заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, 16 сентября сообщает РБК.

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