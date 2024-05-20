Җырчы Гүзәл Кашапова: «Бездә кәбахәт булганнарны, әрсезләрне гена күтәрәләр.»🥲 Тулырак: https://intertat.
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Җырчы Гүзәл Кашапова: «Бездә кәбахәт булганнарны, әрсезләрне гена күтәрәләр.»🥲 Тулырак: https://intertat.