Ломаются быстрее советской "рухляди". Сначала над Leopard 2 смеялись русские, теперь - весь мир

Ставка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".
Ставка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".
Свежие комментарии