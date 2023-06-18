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Ломаются быстрее советской "рухляди". Сначала над Leopard 2 смеялись русские, теперь - весь мир

Ломаются быстрее советской "рухляди". Сначала над Leopard 2 смеялись русские, теперь - весь мир

Ставка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".

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