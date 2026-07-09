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Русская Семёрка

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Операция «Анадырь»: как ракеты довезли до Кубы незаметно для США

Летом 1962 года американская разведка располагала лучшей в мире техникой наблюдения: самолётами U-2, фотографировавшими с двадцати километров газетный заголовок, агентурой в советском Генштабе и армадой кораблей, контролировавших Атлантику.

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