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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симашев о драфте НХЛ: «Шутки в «Локомотиве» не закончатся никогда, слышу их каждый день. С Бутом стараемся не обсуждать «Аризону»

18-летний россиянин был выбран «Аризоной» под общим 6‑м номером на драфте НХЛ-2023. Под 12‑м номером «Койотис» выбрали его одноклубника – форварда Даниила Бута.

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