Кухня и дом
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Кухня и дом

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Пицца — одно из самых популярных блюд в мире.

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире.

﻿﻿Когда вы попросите специалиста приготовить итальянскую пиццу, вас попросят указать, какую пиццу. На самом деле, в каждом регионе Италии свои технологии приготовления: римская, неаполитанская, лигурийская, панцеротти.

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